Вашингтон, 25 марта, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Караван численностью приблизительно 1200 мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал двигаться к американо-мексиканской границе, сообщает 25 марта агентство Reuters со ссылкой на миграционные власти.

(сс) Jonathan McIntosh Стена в Ногалесе, которая отделяет Соединенные Штаты от Мексики. Город Ногалес (Сонора, Мексика) можно увидеть через барьер

По данным Национального института миграции, мигранты уже находились на территории Мексики, когда они решили сформировать «караван» в южном городе Тапачула на границе с Гватемалой. Рано утром в субботу большая группа людей отправилась в сторону города Уистла в южном штате Чьяпас (маршрут, по которому следовали предыдущие группы, направляющиеся на север).

«Караваны мигрантов», направляющихся в Соединенные Штаты, давно вызвали недовольство президента США Дональда Трампа, который обвинил Мексику в неспособности сдерживать незаконную иммиграцию. Трамп принял решение построить пограничную стену, чтобы оставить нелегальную миграцию. В свою очередь, новое правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора обязалось обуздать потоки мигрантов путем улучшения регулирования передвижения людей, а также путем предоставления возможностей для трудоустройства и повышения оплаты для тех, кто хочет остаться.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее около 20 граждан Мексики были арестованы в городе Тихуана (штат Нижняя Калифорния) за кражу колючей проволоки с так называемой «стены Трампа». Воры продавали колючую проволоку местным жителям за $2. Те укрепляли ею свои заборы в стремлении защитить свою собственность от мигрантов из Центральной Америки, прибывших в штат с осени 2018 года в составе «каравана мигрантов».