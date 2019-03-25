Вашингтон, 25 марта, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Сын президента США Дональд Трамп младший считает, что на Украине следует заменить посла США. Об этом он написал 24 марта на своей странице в социальной сети Twitter.

Чемодан. США

«Нам нужно больше Ричардов Гренелов(посол США в Германии — ИА REGNUM ), а меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы (Барак Обама) в Украине растут», — написал он.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США на Украине Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых» лиц, которых нельзя преследовать правоохранительным органам страны.

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