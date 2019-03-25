Вашингтон, 25 марта, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который на днях завершил своё почти двухлетнее расследование «российского вмешательства» в выборы в США, не нашёл сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году. Такие заключения на основе доклада спецпрокурора сделал генеральный прокурор США Уильям Барр. Выводы обнародованы 24 марта министерством юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

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«Расследование специального прокурора не выявило, что кампания Трампа или кто-либо, связанный с ней, состоял в сговоре или координировал с Россией свои попытки повлиять на президентские выборы 2016 года в США», — отметил Барр в своём письме, адресованном Конгрессу США.

Также, согласно выводам, сделанным Мюллером на основе имеющихся свидетельств, президент США Дональд Трамп «не был причастен к преступлению, связанному с вмешательством в выборы со стороны России».

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При этом Мюллер утверждает, что попытки повлиять на выборы в США в 2016 году из России все же были. Однако ответственность за взлом компьютеров членов Демократической партии спецпрокурор возложил на «подконтрольных российским властям хакеров».

Как сообщало ИА REGNUM, независимое расследование возможного «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году было начато специальном прокурором Робертом Мюллером в мае 2017 года. Команде Дональда Трампа приписывался «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США. Спецпрокурор Мюллер выдвинул многочисленные обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса.