Вашингтон, 25 марта, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Первой реакцией президента США Дональда Трампа на новость о том, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера обеляет его, стали слова: «Очень хорошо», сообщает 25 марта NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Один из чиновников Белого дома признал, что, хотя президент уже заявил о своей поддержке публикации отчета Мюллера, не было никакого отрицания последующей битвы за то, какую часть данного отчета общественность сможет увидеть.

Дальнейшие ответы могут прийти от Трампа уже в понедельник, а в четверг Трамп направится на митинг в Мичиган, где, по словам источника, планирует представить результаты в своем выступлении перед сторонниками.

Тем временем, противники Трампа не считают дело закрытым и задают множество вопросов, в том числе, будет ли Трамп побуждать генпрокурора выпустить полный отчет, меняет ли резюме Уильяма Барра мнение Трампа о возможном помиловании его бывшего председателя кампании Пола Манафорта, и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, расследование не выявило ни сговора, ни препятствования правосудию. Он также назвал постыдным то, через что «стране пришлось пройти».