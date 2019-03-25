Тель-Авив, Израиль, 25 марта, 2019, 08:45 — ИА Регнум. В результате ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа пострадали по меньшей мере семь человек, сообщает 25 марта Haaretz.

Israel Defense Forces — Eight Qassam Launchers in Gaza Пусковые установки ракеты Кассам. Сектор Газа

Несмотря на то, что сработали системы предупреждения о воздушной угрозе, перехватить ракету не удалось, она угодила в жилой дом.

В результате инцидента пострадали женщины и дети, включая 3-летнего мальчика и шестимесячного младенца. Их жизням, как отмечают сотрудники чрезвычайных служб, ничего не угрожает.

Напомним, отношения между Палестиной и Израилем остаются напряженными с конца марта 2018 года, когда президент США Дональд Трамп принял решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Между конфликтующими сторонами периодически происходят столкновения, которые выражаются, в частности, в обстреле территорий друг друга.