В Екатеринбурге вспомнили снесённую год назад телебашню
Екатеринбург, 25 марта, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 24 марта вспоминали телебашню, которая была снесена год назад. В сквере возле цирка, недалеко от которого находился знаковый для города объект, прошёл пикет, который организовали местные общественники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Пикет объединил несколько десятков человек. Кроме того, в одном из баров города прошёл вечер, посвящённый снесённой телебашне. О ней прочитали стихи и исполнили песни. А на стене дома по улице Щербакова, 5 корпус 2 местные художники создали изображение телебашни.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, телебашня была снесена утром 24 марта 2018 года. Попытки общественников спасти её не помогли. Ранее объект перешёл в собственность Свердловской области. Областные власти рассматривали возможности сохранения объекта. Но в итоге было решено передать её в ведение Уральской горно-металлургической компании. Башню решили снести, что и было сделано. На её месте уже возводится ледовая арена.