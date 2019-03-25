Екатеринбург, 25 марта, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 24 марта вспоминали телебашню, которая была снесена год назад. В сквере возле цирка, недалеко от которого находился знаковый для города объект, прошёл пикет, который организовали местные общественники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Телебашня. Екатеринбург

Пикет объединил несколько десятков человек. Кроме того, в одном из баров города прошёл вечер, посвящённый снесённой телебашне. О ней прочитали стихи и исполнили песни. А на стене дома по улице Щербакова, 5 корпус 2 местные художники создали изображение телебашни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телебашня была снесена утром 24 марта 2018 года. Попытки общественников спасти её не помогли. Ранее объект перешёл в собственность Свердловской области. Областные власти рассматривали возможности сохранения объекта. Но в итоге было решено передать её в ведение Уральской горно-металлургической компании. Башню решили снести, что и было сделано. На её месте уже возводится ледовая арена.