Тегеран, 25 марта, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа, заявив, что необдуманные слова и действия американского лидера приведут нестабильный регион Ближнего Востока к еще более страшным кризисам, сообщает иранское информационное агентство «Fars».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Дипломат подчеркнул, что Израиль не имеет суверенитета над священными исламскими землями, и его агрессия в отношении Голанских высот должна быть немедленно прекращена. Бахрам Гасеми отметил, что, согласно тексту резолюции Совета Безопасности ООН, Голаны являются частью Сирии, и бездумные слова американского президента не могут изменить это.

Раннее Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что спустя 52 года США пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Данное решение имеет важное стратегическое значение для государства Израиль.

В 1967 году, в ходе арабо-израильской войны, Израиль оккупировал большую часть Голанских высот. Действия страны не были признаны международным сообществом.