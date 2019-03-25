Майами, США, 25 марта, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Аргентины Федерико Дельбонисом в третьем круге турнира в Майами. Встреча, продолжавшаяся 1 час 59 минут, завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:1.

Basheer Tome Теннисный матч

Джокович три раза подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, пять ошибок на подаче и три брейка.

В четвёртом круге турнира Джокович сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.

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