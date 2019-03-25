Нью-Дели, 25 марта, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Официальный представитель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рандип Сурджевала обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в том, что он «пишет письма любви» в честь национального дня Пакистана премьер-министру Исламской Республики Имран Хану. Он утверждает, что подобный акт является доказательством того, что риторика действующего правительства о проблеме борьбы с терроризмом направлена на получение политических очков на предстоящих парламентских выборах, а не на настоящее противостояние с Пакистаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Рандип Сурджевала также заявил, что все направленные против оппозиции обвинения правящей Бхаратия джаната парти (БДП) в мягкости по отношению к Пакистану были сделаны для того, чтобы отвлечь общественность от активных контактов Нарендры Моди и Имран Хана.

Напомним, что министр финансов Индии Арун Джейтли от имени БДП в статье под названием «Развитие доктрины национальной безопасности премьер-министра Нарендры Моди» обвинил оппозиционную партию ИНК и ее союзников в слишком мягком отношении к террористической угрозе. Он также заметил, что политика попустительства в отношении сепаратистов, террористов и маоистов, которую практиковал ИНК, находясь у власти, угрожает здоровью и благосостоянию индийских граждан и может привести к развалу страны.