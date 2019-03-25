Кемерово, 25 марта, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Прошёл год со дня трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово — 25 марта 2018 года во время пожара погибли 60 человек, 37 из которых дети.

Администрация Кузбасса В Кузбассе вспоминают погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Как пишет газета «Кузбасс», с самого утра к месту, где когда-то стоял ТРЦ, сотни людей потянулись с цветами, свечами, игрушками и воздушными шарами. В 10:00 была объявлена минута молчания, после чего состоялся молебен по погибшим.

Отмечается, что основные траурные мероприятия в связи с трагедией в «Зимней вишне», в том числе всекузбасская панихида и возложение цветов, прошли 23 марта — во время Великого поста поминальные службы можно проводить только по субботам.

Отметим, что само здание «Зимней вишни» к настоящему времени уже снесено, подалёку установлен памятный камень о народном мемориале. На месте самого здания — пустырь, огороженный забором — работает строительная техника: к концу августа власти пообещали открыть сквер — с музыкальными башнями, сценой, тихой и активной зонами.

Как сообщило ИА REGNUM, польские власти задержали совладельца сгоревшего в Кемерове ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, который скрывался от российского правосудия. Он является одним из 15 фигурантов трёх уголовных дел, возбужденных после пожара. Вишневский был генеральным директором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

Читайте также: Глава Кузбасса рассказал о судьбе выпавшего из окна «Зимней вишни» мальчика

Ранее на YouTube появился клип на песню в память о погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» детях — «Детский голос», которую написал кемеровчанин Алексей Сибирь.

Композиция в память о трагедии в «Зимней вишне» есть и у музыканта Максима Фадеева — она называется «Ангелы».

Читайте также: «Детский голос затих»: кемеровчанин снял клип о погибших в «Зимней вишне»

Читайте также: По следам трагедии: в Кузбассе наградили руководителя центра им. Сербского