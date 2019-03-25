Багдад, 25 марта, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Министерство перемещенных лиц и миграции Ирака объявило о возвращении 267 беженцев в свои дома в провинции Анбар, расположенной на западе страны, сообщает 25 марта Kurdistan24.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы. Возвращение

По данным журналистов, возвращение временно перемещенных лиц происходило добровольно и стало возможно в связи с тем, что уровень безопасности в регионе, после освобождения его от террористической угрозы, достиг приемлемого уровня.

Отмечается, что специальные мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока все перемещенные лица не будут возвращены в свои дома. В настоящее время многие беженцы по-прежнему опасаются за свою безопасность и предпочитают проживать в специализированных лагерях.

Напомним, боевики Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают совершать теракты на территории Ирака, несмотря на заявления Багдада о полной победе над бандитами. Данный факт продолжает оставаться ключевым фактором, препятствующим возобновлению мирной жизни в стране.