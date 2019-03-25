Якутск, 25 марта, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Мэрия Якутска не имеет возможности влиять на регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, которым для центральной зоны республики выбрана компания «ЯкутскЭкоСети». Такое мнение высказал политолог и журналист Виталий Обедин, комментируя слова главы республики Айсена Николаева о том, что хотя в договоре с регоператором прописано невмешательство горадминистрации в его деятельность, регулировать его работу возможно через МУП «Жилкомсервис», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Читайте также: Мусорный вопрос: глава Якутии обвинил в беззубости руководство Якутска

«Почему не могут через МУП «Жилкомсервис» влиять? Да потому что нынешний директор МУПа Андрей Лебедев ходит с директором «ЯкутскЭкоСети» Денисом Тоном, как пара попугаев-неразлучников. Где один, там второй. Тон задаёт всегда Тон (простите за каламбур), а Лебедев всегда с ним соглашается. Казалось бы, это вообще не проблема: берём и снимаем директора, ставим на его место нового, у которого на первом месте интересы города и горожан. И тут вопрос — а почему этого никто не рискует сделать? В чём причина пресловутой «беззубости»? Вариантов не так много: Андрей Лебедев незаменимый специалист, великий ЖКХ-шник или очень удачно женился», — отметил Виталий Обедин.

Он также считает, что в заявлении главы республики Айсена Николаева о взаимодействии регоператора с мэрией Якутска есть подтексты.

«Там о разрыве концессии речи не идёт, сейчас речь идёт о том, чтобы мы нашли крупных инвесторов дополнительно для быстрой постройки полигона и мусороперерабатывающего производства. Мы собираемся привлекать Фонд развития Дальнего Востока. И уверен, что в ближайшие месяцы ситуация будет полностью разрешена в интересах всех горожан», — заявил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Читайте также: Экс-власти Якутска сделали мусорного оператора неприкосновенным

«Сейчас, после личного вмешательства главы, о разрыве концессии действительно речь уже не идёт. Но на прошлой неделе Сардана Авксентьева направляла претензию в «ЯкутскЭкоСети» о разрыве в связи с неисполнением сроков. Судя по всему, после этого всех оперативно собирали и велели успокоиться и сохранить статус-кво», — предположил политолог.

То, что искать крупных инвесторов для строительства полигона «должны некие «мы», эксперт считает странным, так как 51% муниципальной доли в «ЯкутскЭКоСети» продали компании Ferrmix Construction как раз потому, что они — крупный инвестор, который обещал помочь.

«ЯкутскЭкоСети» выиграл конкурс и получил статус регионального оператора, предъявив Концессионное соглашение, по которому обязался самостоятельно найти инвесторов и на полигон, и на мусорную станцию. И построить их! Причём не позднее сентября текущего года! — уверен Виталий Обедин. — Но вполне конкретные мы — я, вы, вон та бабушка из Якутска и вон тот розовощекий пузатый младенец с соской — уже платим за строительство полигона и мусоросортировочную станцию. Более 30% в тарифе «ЯкутскЭкоСети» — капитальные расходы на строительство того и другого (вернее, на привлечение кредита и его обслуживание). Грубо говоря, 39,3 рубля из тех 131, который мы платим ежемесячно, это как раз наши инвестиции в полигон и станцию».

Читайте также: Левые рейсы и договора в обход? В Якутске продолжаются мусорные войны

«Уверен, что в ближайшие месяцы ситуация будет полностью разрешена в интересах всех горожан», — цитирует Айсена Николаева в соцсети политолог.

«Я тоже уверен, что ситуация будет разрешена. Но про интересы горожан имейте совесть говорить, когда хотя бы тариф на треть снизите», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Айсен Николаев ранее заявил о том, что руководство Якутска имеет право управлять региональным оператором центральной зоны Якутска, а инвестора, если он не устраивает, можно поменять.

«Город имеет право управлять этим предприятием. Сейчас некоторые журналисты пытаются говорить, что по договору концессии город не имеет права вмешиваться в деятельность «ЯкутскЭкоСети». Но он, во-первых, имеет такое право через своё МУП «Жилкомсервис», которое является учредителем «ЯкутскЭкоСети». Имея 49%, говорить «я не могу управлять этим предприятием», — это просто беззубость тех руководителей, которые сегодня в городском хозяйстве. У нас, когда мэрия имела даже 25%, все ходили по одной доске, ни вправо, ни влево», — сказал глава региона.

Читайте также: Причина мусорных войн в Якутии — реформа не продумана до конца

Напомним, Виталий Обедин пришёл к выводу, что прежняя команда мэрии города под руководством Айсена Николаева, в мае 2018 года сменившего кресло мэра на место главы республики, заключила с компанией «ЯкутскЭкоСети» такой договор, условия которого теперь не позволяют горадминистрации вмешиваться в работу мусорного оператора.

«Прежняя администрация сделала «ЯкутскЭкоСети» неприкасаемыми для городских властей. Какое управление? Документы запросить чаще двух раз в год нельзя!» — отмечал Виталий Обедин.

Читайте также: УФАС уличила мэрию Якутска в сговоре с региональным мусорным оператором