Киев, 25 марта, 2019, 08:23 — ИА Регнум. В 2019 году рост экономики Украины замедлится и составит около 2,5%, сказано в комментарии Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на сайте банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Рост украинской экономики будет сдерживать жёсткая монетарная и фискальная политика национального банка, необходимая для погашения долгов государства.

В 2020—2021 годах рост экономики снова ускорится, отметили в НБУ. Локомотивом роста украинской экономики в текущем году будет внутренний спрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году рост реального ВВП Украины составил 3,3%. По мнению экономиста Александра Охрименко, внутренний спрос на Украине обеспечивают переводы трудовых мигрантов из-за рубежа.

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