Омск, 25 марта, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Электронное портфолио на ребёнка, которое планируют формировать в рамках «Московской электронной школы» (МЭШ), несёт в себе серьёзные угрозы. Однако, как отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель регионального совета Омского отделения «Родительского всероссийского сопротивления» (РВС) Александр Рыжков, говорить об электронном портфолио вне контекста общего курса на цифровизацию системы образования — всё равно, что обсуждать тот или иной ход в шахматной партии безотносительно сложившейся позиции на доске.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«Риск фальсификации детских способностей и успехов, о котором говорит мэр Москвы Собянин, на мой взгляд, меркнет перед угрозой попадания огромных массивов данных, накапливаемых в цифровом виде с первых лет жизни ребёнка, в руки так называемых третьих лиц. Получив в своё распоряжение исчерпывающие данные о характере и личности ребёнка на стадии их формирования и становления, компетентный специалист-психолог сможет эффективно применить к нему техники контроля, в том числе манипулятивные и суггестивные. Тотальность введения цифрового досье, чем, по сути, и является электронное портфолио, позволит обобщать и сегментировать данные по контингенту учащихся в любых разрезах и по любым параметрам. Выделять нелокальные группы по характеру эффективного воздействия и контроля, чтобы удерживать под психологическим контролем целые сообщества. А если возможность такого рода контроля будет создана, найдутся и те, кто будет ею пользоваться. Тут впору вспомнить Великого инквизитора из «Братьев Карамазовых» Достоевского», — подчёркивает Александр Рыжков.

По его словам, в данном случае говорить об индивидуальном подходе к каждому школьнику не приходится.

«Нам ещё лукаво говорят об индивидуальной траектории образования каждого ученика, в то время как на деле каждая индивидуальность пройдёт через прокрустово ложе типологизации характера личности. Это произойдёт если не в силу чьей-то злой воли к дегуманизации общества, то по причине наличия технической возможности в целях упрощения и стандартизации управления «человеческими ресурсами». Финалом такой реформы образования станет модель жёстко иерархического, тоталитарного, глобализированного общества, в котором цифровой индекс заменит «гражданину» его человеческое имя», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин 21 марта 2019 года на встрече с московскими педагогами мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что портфолио на ребёнка, которое будет сформировано в рамках МЭШ, сведёт к минимуму риск фальсификации сведений о его способностях и успехах. По его словам, в электронном портфолио будут результаты всех контрольных, результаты участия в олимпиадах, конкурсах — «огромный массив информации».

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