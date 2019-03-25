Каир, 25 марта, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Кассационный суд Египта, главный апелляционный суд страны, принял решение оставить в силе тюремные сроки в отношении 66 человек, осужденных за совершение насильственных преступлений различной степени тяжести во время разгона забастовки сторонников президента-исламиста Мухамеда Мурси в 2013 году. Об этом сообщает египетское новостное агентство «Al Ahram».

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Суд отклонил апелляции 66 обвиняемых, оставив в силе тюремное заключение сроком от 3 до 15 лет, а также пожизненное заключение для некоторых случаев.

Данная группа обвиняемых входят в состав 262 человек, осужденных верховным судом Египта в январе 2018 года.

Им были предъявлены различные обвинения, в том числе терроризм и угроза жизни населения, убийство двух полицейских, покушение на жизнь и акты вандализм во время разгона демонстрации.