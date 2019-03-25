Амман, 25 марта, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади подтвердил неизменность позиции своей страны относительно Голанских высот. Глава МИД Иордании заявил, что Голаны продолжают являться оккупированной сирийской территорией. Иорданское новостное агентство Alrai указывает на противоправность действий израильской стороны, так как различные международные документы четко запрещают конфискацию земли силой.

Израильские солдаты

В свое заявлении для прессы Сафади отметил, что прочный и всеобъемлющий мир требует немедленного ухода Израиля со всех оккупированных арабских территорий, подчеркнув, что сирийские Голаны являются неотъемлемой частью данных оккупированных земель. Министр также сослался на резолюцию 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года, которая не признает решение Израиля аннексировать Голанские высоты и подчеркивает отсутствие законности навязывания израильских законов и власти над оккупированными сирийскими Голанами, захваченными в ходе арабо-израильской войны 1967 года.