Токио, 25 марта, 2019, 08:05 — ИА Регнум. На военной базе США, расположенной на японском острове Окинава, прогремел взрыв. По информации местной полиции, инцидент произошёл недалеко от офиса представительства министерства обороны Японии вечером 24 марта. Об этом сообщает OkinawaTimes.

Взрыв

В полиции уточнили, что причиной произошедшего стал разорвавшийся газовый баллон. К счастью, никто не пострадал. О материальном ущербе пока не сообщается.

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Сейчас специалисты и представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Они уже осмотрели место ЧП. Выяснилось, что оградительная сетка с северной стороны офиса была разрезана, через неё неизвестный проник на территорию базы, где у двери офиса окинавского представительства минобороны Японии взорвал баллон с газом.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв на американской базе, которая дислоцируется в городе Самагихара, входящем в префектуру Каганава в Японии, произошёл в августе 2015 года. Взрыв произошёл на центральном складе Сагами, где располагается 35-й батальон поставок и обслуживания США. Здесь располагаются запасы горючего, боеприпасов и амуниции.