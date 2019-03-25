На военной базе США в Японии неизвестный устроил взрыв
Токио, 25 марта, 2019, 08:05 — ИА Регнум. На военной базе США, расположенной на японском острове Окинава, прогремел взрыв. По информации местной полиции, инцидент произошёл недалеко от офиса представительства министерства обороны Японии вечером 24 марта. Об этом сообщает OkinawaTimes.
В полиции уточнили, что причиной произошедшего стал разорвавшийся газовый баллон. К счастью, никто не пострадал. О материальном ущербе пока не сообщается.
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Сейчас специалисты и представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Они уже осмотрели место ЧП. Выяснилось, что оградительная сетка с северной стороны офиса была разрезана, через неё неизвестный проник на территорию базы, где у двери офиса окинавского представительства минобороны Японии взорвал баллон с газом.
Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв на американской базе, которая дислоцируется в городе Самагихара, входящем в префектуру Каганава в Японии, произошёл в августе 2015 года. Взрыв произошёл на центральном складе Сагами, где располагается 35-й батальон поставок и обслуживания США. Здесь располагаются запасы горючего, боеприпасов и амуниции.