Вашингтон, 25 марта, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Данные приложения Family Locator для iOS, позволяющего членам семьи отслеживать местонахождение друг друга в реальном времени, находились в открытом доступе в течение нескольких недель. Об этом 24 марта сообщил портал Slash Gear.

TheDigitalWay Информация

Эксперт в области информационной безопасности Саньям Джейн обнаружил, что серверы этого приложения не были защищены паролем, кроме того, расположенная на них база данных, содержащая множество персональных данных о каждом пользователе, оказалась незашифрованной.

Таким образом, любой злоумышленник мог получить доступ не только к именам, адресам электронной почты и паролям 238 тыс. человек, но и к информации об их местонахождении в реальном времени.

Читайте также: В Ванкувере прошло соревнование специалистов по кибербезопасности

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в имплантируемых дефибрилляторах компании Medtronic, при помощи которых можно удаленно управлять сердечным ритмом людей, была обнаружена уязвимость. С её помощью злоумышленник мог получить доступ к ПО устройства и изменить его настройки.