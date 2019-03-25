Сеул, 25 марта, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Южная Корея входит в пятерку худших стран мира, сообщает телеканал YTN со ссылкой на Организацию экономического сотрудничества и развития.

(сс) Emmanuel DYAN Сеул

Согласно отчету ОЭСР «How`s life», в 2017 году Индия, Китай, Вьетнам, Южная Корея и Южно-Африканская Республика были признаны самыми худшими странами в мире из-за высокого содержания мелкодисперсных частниц в воздухе.

Было установлено, что большая часть мелкой пыли в странах попадает в воздух из угольных электростанций.

В Южно-Африканской Республике 87,7% мелких частиц приходится на угольные электростанции, в Индии — 76,2%, в Китае — 67,1%, в Южной Корее — 46,2%, во Вьетнаме — 39,1%.

В то же время средний показатель выбросов мелких частиц угольными электростанциями в других странах-членах ОЭСР составил 27,2%, а среднемировой показатель равен 38,1%.

Известно, что в Южной Корее к 2022 году планируют ввести в эксплуатацию новую угольную электростанцию мощностью 7 ГВт, что вызывает опасения.