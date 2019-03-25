Магадан, 25 марта, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Администрация столицы Колымы — города Магадан — опубликовала документы по доходам и расходам бюджета на 2018 год. Из бюджета, доходы которого составили 6,4 млрд рублей, было потрачено 19,2 млн рублей на информирование горожан, то есть фактически на оплату услуг СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Нью-Васюки

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По информации ИА Весьма, получается, что на пиар мэрия Магадана потратила больше, чем на развитие улично-дорожной сети города — на эти цели в бюджете-2018 было заложено 13,9 млн рублей.

На развитие культуры в 2018 году было направлено 4 млн рублей, на благоустройство дворов — 67 млн, но план был выполнен только наполовину. Самой затратной в бюджете города за прошлый год стала программа по развитию образования, расходы по ней составили 243,7 млн рублей. На развитие физкультуры и спорта в Магадане выделялось 109,2 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации из газеты «Вечерний Магадан», в 2019 мэрия столицы Колымы намерена потратить на пиар 29,2 млн. Ещё более 4 млн рублей за два года потратят на информирование о деятельности магаданской городской думы. В 2017 году траты на информ обслуживание мэрии составляли 22,8 млн рублей.