Берлин, 25 марта, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Германия не меняет своей позиции в отношении оккупации Голанских высот в связи с заявлением президента США о необходимости признать эту спорную территорию частью Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью воскресному изданию Die Welt 24 марта.

Бундестаг. Германия

«Наша точка зрения, основанная на международном праве, и позиция не меняются после сообщения [президента США Дональда] Трампа. В соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, мы не признаем аннексию», — заявил Маас.

Министр добавил, что Германия признает лишь существование интересов безопасности Израиля на оккупированных Голанских высотах. По его мнению, односторонние шаги США затрудняют урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и приводят к эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 марта запланировано подписание документа о признании Вашингтоном Голанских высот территорией Израиля. Напомним, до 1967 года эта горная территория находилась в составе Сирии. В результате Шестидневной войны Израиль установил контроль над большей частью Голанских высот, но международного признания этой аннексии не последовало.