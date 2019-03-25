Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 25 марта, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Жители Комсомольска-на-Амуре вышли на митинг, требуя от местного нефтеперерабатывающего завода прекратить «травить» их вредными выбросами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В противогазе

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Комсомольчане, порядка 200 человек, в том числе молодые мамы с детьми, пенсионеры, на митинге утверждали, что больше не могут жить в такой атмосфере: вонь от выбросов нефтеперерабатывающего завода преследует их и днём, и ночью. На митинге выступали даже те, кто стоял у истоков строительства этого производства.

На митинге люди приняли резолюцию, которую направят краевым и городским властям, а также руководству Комсомольского НПЗ, входящего в структуру «НК-Роснефть».

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в одном регионе ДФО, Приморском крае, развивается экологическая катастрофа. На одной из заправочных станций произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате разлива нефтепродукты попали в местную речку Гнилушка. Местные жители прямо из речки черпают топливо кружками.