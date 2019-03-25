Москва, 25 марта, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Большинство жителей России (72%) чаще всего узнают о коррупции по ТВ. 22% — из газет и журналов, 13% — из интернета. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Теме коррупции российские СМИ уделяют слишком мало внимания, так думают 40% участников опроса. 35% уверены, что столько, сколько нужно. Лишь 9% опрошенных отмечают избыток информации на эту тему.

По мнению большинства граждан (55%), тема коррупции в СМИ освещается необъективно. 26% придерживаются противоположного мнения, 16% затруднились ответить.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 10 марта 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах, опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, более половины граждан (53%) считают, что коррупцию в России победить нельзя, 37% думают, что можно.

На эту тему: В России высокий уровень коррупции, считают 70% граждан

Опубликован ежегодный рейтинг уровня коррумпированности стран