Ульяновск, 25 марта, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) возобновил работу над проектом кроссовера 3170, сообщается на сайте NATION-NEWS.

Speedme.ru УАЗ проекта 3170

Эскизы с разрабатываемым кроссовером появились в интернете. Модель будет крупнее нового внедорожника LADA (Нива) 4×4 на базе Renault DUSTER, которую ожидают в 2020—2023 годах. Предположительно, УАЗ 3170 будет стоить 1,3−1,5 млн рублей.

Длина авто 4600 мм. Размер колесной базы — 2850 мм. Под капотом машины будет мотор на 2,5 литра мощностью 145 л. с. или турбомоторы на 2,3 литра мощностью 150 и 170 л. с. Двигатель будет работать в паре с 5-позиционной «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Привод УАЗа 4×4. До 100 км/час новинка будет разгоняться за 10−13 секунд в зависимости от установленного двигателя и коробки передач.

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