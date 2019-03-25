Путин встретится с президентом Ливана 26 марта
Москва, 25 марта, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 марта в Москве проведет переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном, сообщается на сайте Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Главы двух государств обсудят актуальные вопросы международной политики, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке.
Также Путин и Аун акцентируют внимание на дальнейшем развитии российско-ливанского сотрудничества в различных сферах.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент Ливана Мишель Аун планирует обсудить с Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке, проблемы христиан и торгово-экономические отношения.
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