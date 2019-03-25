Санкт-Петербург, 25 марта, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Обеспечение выполнения высоких требований Международной морской организации в части сбросов и выбросов с судов для Балтийского моря является приоритетом деятельности Минтранса России, заявил директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта министерства Юрий Костин. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Константин Крыжицкий. Балтийское море. 1897

Выступая на XX Международном экологическом форуме «День Балтийского моря», Костин пояснил, что Минтранс РФ уже приступил к работе по стимулированию «зеленого судоходства» в регионе Балтийского моря, в частности, использования судового газомоторного топлива, а также стимулированию захода в российские порты судов, использующих такой вид топлива.

Форум прошёл 21−22 марта в Санкт-Петербурге при поддержке Минприроды России, администрации и правительства Санкт-Петербурга, Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и правительств субъектов России, ХЕЛКОМ, заинтересованных организаций научных и деловых кругов, всего более 700 делегатов и гостей.

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