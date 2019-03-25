Каракас, 25 марта, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Стала известна цель прибытия российских самолётов в Венесуэлу. Как сообщил венесуэльский чиновник, российские военнослужащие прибыли в Боливарианскую Республику в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя союзниками — Каракасом и Москвой, сообщает The New York Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ан-124

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По словам источника, который пожелал остаться неназванным, российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для проведения обслуживания техники вооруженных сил страны и обучения венесуэльцев обращению с ней.

Кроме того, планируется, что российская сторона обсудит со своими венесуэльскими коллегами стратегические вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёты Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт в Каракасе 23 марта. На борту находились российские военнослужащие и 35 тонн груза.

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Напомним, в Венесуэле в настоящее время обострился социально-экономический и политический кризис. После попытки госпереворота страна живёт в состоянии двоевластия. 23 января на фоне массовых протестов против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. США, а также более 60 стран мира признали его временным главой государства. При этом Россия, Китай, Сирия, Турция, а также ещё целый ряд стран высказались в поддержку Мадуро.