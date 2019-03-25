Берлин, 25 марта, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 22 пассажирских авиарейса, запланированных на 25 марта. Причина — сбой программного обеспечения в Немецкой службе управления воздушным движением (DFS), передает канал n-tv.

Sharat Ganapati Бумажный самолётик на асфальте

Проблемы с программным обеспечением нарушают движение в воздушном пространстве над Германией уже несколько дней. С вечера 20 марта на четверть было сокращено воздушное движение, контролируемое диспетчерской службой в Лангене (Гессен). Отмена рейсов Lufthansa 25 марта затронет 2 тыс. пассажиров.

В DFS подчеркивают, что сбой не ставит под угрозу безопасность полетов. Затронутое программное обеспечение предоставляет диспетчерам всю необходимую информацию о рейсе, например, тип самолета, маршрут, ожидаемое время в пути.