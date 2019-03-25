Новосибирск, 25 марта, 2019, 07:17 — ИА Регнум. В отношении экс-начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (286 УК РФ), сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах региона.

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Уточняется, что подробная информация не разглашается в интересах следствия.

Напомним, что Сергей Штельмах возглавлял ведомство 12 лет. 30 октября 2018 года он был уволен «в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». СМИ писали, что следственные органы заинтересовались им в связи с продажей депутату новосибирского Заксобрания «удостоверения-вездехода».

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Штельмах через суд попытался восстановиться в должности и компенсировать моральный вред. Однако Центральный районный суд города Новосибирска оставил иск к МВД без удовлетворения.

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В декабре 2018 года сообщалось, что Штельмаха после проверки следователей могут обвинить в превышении должностных полномочий.

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