Якутск, 25 марта, 2019, 07:09 — ИА Регнум. В бюджет Якутии заложены на расходы средства, которые пока нет возможности обеспечить статьями доходов. Депутаты Госсобрания республики на прошедшем заседании поддержали предложение правительства региона добавить к миллиардному дефициту бюджета ещё 8,85 млрд рублей. В итоге дефицит бюджета Якутии на 2019 год составит 10 млрд рублей вместо изначально запланированного 1,15 млрд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«Конечно, при гигантских объёмах бюджета — за 200 млрд. рублей цифры не кажутся такими уж большими, но ведь были в шаге от бездефицитного бюджета. А где бездефицитный бюджет, там и сокращение госдолга. Где сокращение госдолга, там экономия на его обслуживание. Где экономия, там лишние деньги на социальные объекты и программы…», — прокомментировал резкий рост дефицита бюджета республики политолог и журналист Виталий Обедин.

«Я хочу поблагодарить народных депутатов за внимательную и конструктивную работу при подготовке и проведении пленарной сессии. Как отметили сегодня депутаты, впереди у нас много совместной работы, направленной на повышение уровня жизни граждан!», — заявил после сессии председатель правительства республики Владимир Солодов.

Наиболее важным среди принятых на сессии поправок в бюджет региона он назвал выделение субсидии авиакомпании «Якутия» в размере 1,7 млрд рублей.

«Это позволит в 2019 году существенно повысить стабильность нашей республиканской авиакомпании, а также восстановить международные полёты и нарастить воздушный флот, необходимый для бесперебойного выполнения полётов на период реконструкции аэропорта Якутск», — заверил премьер-министр.

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Он также подчеркнул, что на заседании было принято решение о сокращении госдолга более, чем на 1 млрд рублей. Нашли своё отражение в поправках и такие актуальные проблемы, как решение вопроса обманутых дольщиков, сказал также Владимир Солодов.

«В то же время, целый ряд вопросов, которые носят застаревший характер, пока нам не удаётся однозначно решить, и мы договорились тщательно проработать их с народными депутатами для подготовки к следующей серии поправок», — написал в своём Instagram премьер-министр Якутии

После внесённых в бюджет Якутии корректировок общий объём расходов в 2019 году увеличен на 11,6 млрд рублей, почти 2 млрд рублей из этой суммы — целевые безвозмездные поступления, а 1,8 млрд — федеральные деньги. Объём доходов вырос на 2,8 млрд рублей. Как предполагается, в 2019 году поступления в казну Якутии составят 203,8 млрд рублей. Доходы на 2020 год увеличены на 575,8 млн рублей, на 2021 — на 156,5 млн, размер дефицита бюджета в эти годы остался прежним.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально бюджет Якутии на 2019 год принимался с доходами в 201,5 млрд рублей и расходами в 202,2 млрд. Дефицит был заложен на уровне в 1,1 млрд рублей. Государственный долг региона по данным министерства финансов на 1 февраля составляет 50,3 млрд рублей.

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