Петропавловск-Камчатский, 25 марта, 2019, 06:57 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском прямо у здания регионального правительства образовалась гора смердящих рыбных отходов — голов и потрохов. Жители полуострова мгновенно отыскали в случившемся «политический подтекст»: «рыба гниёт с головы». Губернатор Камчатки Владимир Илюхин лично прокомментировал ситуацию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рыбная голова

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В редакцию ИА «Кам 24» читатель прислал любительский ролик. На видео четко видно, что рядом с правительственным зданием на несколько десятков метров разбросаны рыбные отходы.

«Что это — безалаберность или акция протеста? Рыба гниёт с головы?» — написал в комментарии читатель.

На запрос камчатских журналистов в местную ГИБДД сообщили, что происшествие никакого отношения к политике не имеет: водитель грузовика, перевозившего отходы с рыбокомбината на утилизацию, не заметил, как открылся борт машины.

Однако происшествие наделало много шума. В ситуацию вынужден был вмешаться губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

«Подобные инциденты недопустимы. Я дал поручение инспекции экологического надзора и министерству рыбного хозяйства выяснить, на каком основании через исторический центр города кто-то считает возможным возить отходы. Главе Петропавловска-Камчатского дано поручение принять меры, в том числе административные, в части благоустройства города. Все задействованные ведомства должны навести порядок в организации перевозок грузов по городу. Я имею в виду не только сегодняшнюю ситуацию, но и, например, перевозку угля из порта, других насыпных материалов. В то время когда все наши усилия максимально направлены на то, чтобы сделать Петропавловск чище и комфортнее для жителей и гостей, некоторые почему-то считают возможным проявлять безответственность и халатность», — заявил глава Камчатского края.

Удивительные вещи, оказывается, могут случиться, если «под самую репутацию» губернатора Камчатки и его правительства подложить несколько тонн смердящих рыбных отходов. Помнится, минувшим летом, во время лососевой путины, когда буквально весь полуостров задыхался от смрада рыбных отходов, Владимир Илюхин обладал куда менее острым обонянием и ничего не замечал.

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Водителю, не заметившему, как открылся задний борт грузовика, теперь, как сообщают, грозит штраф 150 тыс. рублей. В социальных сетях эта новость вызвала очередную волну возмущения. Камчатцы предлагают всем миром скинуться на штраф, помочь человеку.

«Надо помочь водителю! Скидываемся!»

«Помочь — то надо. Но как же это всё ужасно — радоваться уже тому, что кто-то случайно скинул под дверь властей, которые довели край до ручки, гору отходов».

«Н-да-а-а… Рыба гниёт с головы, но чистить всегда начинают с хвоста».

«А чего ж ты, Илюхин, не комментировал, не возмущался, когда вся страна «любовалась» на десятки видео с Камчатки, где тонны рыбы и икры гноили на берегах, да в лесах?!»

«Можно предположить, что следующий «невнимательный водитель» будет управлять ассенизаторской машиной?»

«Надо было не возле, а прямо в здание все это вылить».

«Ха! Илюхин, ты хоть понял, что сказал?! Как возить не через центр города? Ты дороги построил? А почему сам рыбозавод в культурном центре города работает?! Рядом с морвокзалом?! Туристы приедут, а там в воде рыбья требуха да головы плавают, возле причальной стенки!»

«Водитель случайно сделал то, о чем мечтают все камчатцы».

«Крепко жму руку водителю!» — такие и подобные комментарии оставляют жители региона в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор и правительство Камчатки в ходе богатейшей за последние 110 лет лососевой путины упорно не хотели замечать, как тонны лосося и красной икры нерадивые рыбопромышленники сбрасывали в леса, на берега рек и бухт, в поля. Полуостров задыхался от смрада рыбных отходов, но власти твердили, что всё в порядке. Вонь от гниющих отходов рыбопереработки, оказывается, власти полуострова замечают лишь тогда, когда их доставят прямо под двери их роскошного офиса, на обустройство которого они не жалеют сотен миллионов рублей.

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