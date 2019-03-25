Новосибирск, 25 марта, 2019, 06:40 — ИА Регнум. На проект и подготовку участков для строительства трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе в Новосибирске из городского бюджета будет выделено 32 миллиона рублей. Такие данные озвучил представитель департамента транспорта Михаил Никулин.

К.Артём.1 Новосибирский трамвай

«Совет депутатов Новосибирска на сессии 20 числа проголосовал за поправки в бюджет. Эта сумма действительно выделена на начало работ по трамвайной линии, соединяющей станцию метро «Золотая Нива» и будущий автовокзал на Гусинобродском шоссе, — цитируют «НГС Новости» Никулина. — Деньги пойдут только на начало работ по этой линии. Имеются в виду, конечно, не строительные работы, а проектно-изыскательские работы и работы по освобождению земельного участка по строительству этих линий».

Месяцем ранее городские власти заявляли, что на строительство этой линии нужно 10 миллионов рублей. Теперь же дополнительно будет выделено ещё 22 млн, «чтобы уже обеспечить старт работ по этому проекту». Никулин подчеркнул, что строительные работы по трамвайной линии необязательно начнутся в 2019 году, а вот автовокзал будет запущен к концу текущего года, и в 2020 году он уже будет работать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новосибирск получит от правительства Москвы в муниципальную собственность 20 подержанных трамваев модели 71−619К, вагоны 2000−2005 годов выпуска. Новосибирску нужно будет оплатить только их доставку.

Сейчас на балансе новосибирского «Горэлектротранспорта» находятся 139 пассажирских трамвая, протяженность трамвайных путей — 148,445 км. Ещё весной 2016 года депутаты Новосибирска заявляли, что износ парка «Горэлектротранспорта» достиг 80%.

Отметим, что трамвайное движение в Новосибирске было открыто 26 ноября 1934 года.