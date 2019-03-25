Россия критикует позицию НАТО, в ДНР раскрыли план Порошенко: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Позиция НАТО о бомбежках Югославии для Кремля есть акт агрессии;
- Членов британской королевской семьи впервые приняли на Кубе;
- В ДНР раскрыли план президента Украины;
- Власти Румынии намерены перенести дипмиссию в Иерусалим;
- Выборы в парламент прошли в Таиланде.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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