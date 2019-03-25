Казань, 25 марта, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Общественная экологическая экспертиза проекта мусоросжигательного завода, запланированного в Зеленодольском районе Татарии, проведённая по просьбе жителей Казани и расположенного рядом с будущим объектом посёлка Осиново, обнаружила ряд серьёзных недостатков и несоответствие действующей нормативно-правовой базе. Заключение экспертов, гласящее, что проект «в представленном к экспертизе виде не может быть разрешен к реализации», передано в департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, где на сегодня проводится государственная экологическая экспертиза проекта «мусорного» завода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Claush66 На мусоросжигательном заводе

Напомним, после того, как два года назад стало известно о планах строительства мусоросжигательного завода в Татарии, жители начали активные протесты, аргументируя их своим правом на чистый воздух, здоровую атмосферу. Активистами было создано общественное движение «Нет мусоросжигательному заводу в Казани! Да раздельному сбору и переработке мусора», куда входят уже свыше 9 тыс. человек. По настоящий день проводятся акции протеста, пишутся обращения и письма, в которых жители пытаются убедить власти, что завод навредит экологической обстановке.

Изначально речь шла о планах по строительству объекта в Казани, но позднее стало известно, что под него приобретён участок в Зеленодольском районе — вблизи жилого микрорайона в посёлке Осиново. Оператором проекта выбрано ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», чьим учредителем на этапе создания в 2016 году было аффилированное с госкорпорацией «Ростех» ООО «РТ-Инвест Финанс», но с апреля 2018 года в состав владельцев оператора входит и ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» из Московской области. Последнее создано в сентябре 2017 года АО «РТ-Инвест» и ООО «Управляющая компания «Роснано». Подмосковное общество также выступает совладельцем компании-оператора, заявленного для аналогичных проектов «мусорных» заводов в Подмосковье. К слову, директор ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» Татьяна Полякова (занимает должность с января 2018 года) также является единственным владельцем созданного в марте 2018 года в Коломне ООО «МПК Коломенский», чей основной вид деятельности — обработка и утилизация опасных отходов.

Завод в Татарии оценивается в 30 млрд рублей, его сдача планировалась в 2022 году. Между тем в феврале 2019 года Верховный суд РФ по заявлению активистов — жителей Татарии признал территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами в республике недействительной в части строительства мусоросжигательного завода. Решение суда оспаривается властями.

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Помимо этого, инициативная группа жителей Казани и посёлка Осиново для проведения общественной экоэкспертизы проекта завода обратилась в межрегиональную общественную благотворительную организацию «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды» «Принципъ», которая располагается в городе Химки Московской области. Экспертиза была зарегистрирована в установленном ФЗ «Об экологической экспертизе» порядке администрацией Зеленодольского района Татарии в сентябре 2018 года.

В конце марта 2019 года были обнародованы результаты экспертизы объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год». Известно, что для экспертизы были использованы материалы, размещённые на официальном сайте республики, а в состав экспертной комиссии входили 11 человек, в том числе профессор кафедры природообустройства и водопользования Казанского федерального университета Юсуф Азимов, судебный эксперт по экологии, член Национальной палаты судебных экспертов, эксперт по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Есина, а также юристы, экоаудиторы, заслуженный эколог России и другие.

Экспертизы выявила серьёзные недостатки в проекте и несоответствие действующей нормативно-правовой базе.

«Комиссия пришла к выводу, что проект строительства и эксплуатации завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)» в представленном к экспертизе виде не может быть разрешен к реализации, поскольку проведенная заказчиком оценка воздействия на окружающую среду обладает рядом серьезных недостатков и не соответствует действующей нормативно-правовой базе, проект разработан с нарушениями требований экологической безопасности и существующих нормативов», — уточнялось в заключении и добавлялось, что основанием для этих выводов стали «анализ адекватности проведенной заказчиком оценки воздействия на окружающую среду и анализ экологической допустимости осуществления представленного на экспертизу проекта».

В своём заключении эксперты отмечали, что в документации «отсутствует как описание объектов экологического воздействия (окружающей среды, здоровья населения и т.д.) и их современного состояния, так и ожидаемых изменений вследствие реализации проекта завода по термическому обезвреживанию ТКО, а также оценка значимости этих изменений для окружающей среды, здоровья и качества жизни населения», том оценки воздействия на окружающую среду «не содержит документального подтверждения экологической безопасности конечной продукции (шлака) завода», а также «не указаны социально-экономические последствия осуществления проекта».

"В результате сомнительными представляются как возможность непрерывной безаварийной работы завода, так и постоянство состава твердых коммунальных отходов, выбросов, сбросов и конечной продукции (шлака). Экологическая безопасность предлагаемой технологии не подтверждена документально (в приложениях отсутствуют сертификаты на оборудование) и результатами Государственной экологической экспертизы новой технологии», — уточнялось в документе.

Заключение экспертов передано в департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, где на сегодня проводится государственная экологическая экспертиза проекта «мусорного» завода.