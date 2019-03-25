Проект «мусорного» завода Татарии «не может быть разрешён»: эксперты
Казань, 25 марта, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Общественная экологическая экспертиза проекта мусоросжигательного завода, запланированного в Зеленодольском районе Татарии, проведённая по просьбе жителей Казани и расположенного рядом с будущим объектом посёлка Осиново, обнаружила ряд серьёзных недостатков и несоответствие действующей нормативно-правовой базе. Заключение экспертов, гласящее, что проект «в представленном к экспертизе виде не может быть разрешен к реализации», передано в департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, где на сегодня проводится государственная экологическая экспертиза проекта «мусорного» завода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, после того, как два года назад стало известно о планах строительства мусоросжигательного завода в Татарии, жители начали активные протесты, аргументируя их своим правом на чистый воздух, здоровую атмосферу. Активистами было создано общественное движение «Нет мусоросжигательному заводу в Казани! Да раздельному сбору и переработке мусора», куда входят уже свыше 9 тыс. человек. По настоящий день проводятся акции протеста, пишутся обращения и письма, в которых жители пытаются убедить власти, что завод навредит экологической обстановке.
Изначально речь шла о планах по строительству объекта в Казани, но позднее стало известно, что под него приобретён участок в Зеленодольском районе — вблизи жилого микрорайона в посёлке Осиново. Оператором проекта выбрано ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», чьим учредителем на этапе создания в 2016 году было аффилированное с госкорпорацией «Ростех» ООО «РТ-Инвест Финанс», но с апреля 2018 года в состав владельцев оператора входит и ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» из Московской области. Последнее создано в сентябре 2017 года АО «РТ-Инвест» и ООО «Управляющая компания «Роснано». Подмосковное общество также выступает совладельцем компании-оператора, заявленного для аналогичных проектов «мусорных» заводов в Подмосковье. К слову, директор ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» Татьяна Полякова (занимает должность с января 2018 года) также является единственным владельцем созданного в марте 2018 года в Коломне ООО «МПК Коломенский», чей основной вид деятельности — обработка и утилизация опасных отходов.
Завод в Татарии оценивается в 30 млрд рублей, его сдача планировалась в 2022 году. Между тем в феврале 2019 года Верховный суд РФ по заявлению активистов — жителей Татарии признал территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами в республике недействительной в части строительства мусоросжигательного завода. Решение суда оспаривается властями.
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Помимо этого, инициативная группа жителей Казани и посёлка Осиново для проведения общественной экоэкспертизы проекта завода обратилась в межрегиональную общественную благотворительную организацию «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды» «Принципъ», которая располагается в городе Химки Московской области. Экспертиза была зарегистрирована в установленном ФЗ «Об экологической экспертизе» порядке администрацией Зеленодольского района Татарии в сентябре 2018 года.
В конце марта 2019 года были обнародованы результаты экспертизы объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год». Известно, что для экспертизы были использованы материалы, размещённые на официальном сайте республики, а в состав экспертной комиссии входили 11 человек, в том числе профессор кафедры природообустройства и водопользования Казанского федерального университета Юсуф Азимов, судебный эксперт по экологии, член Национальной палаты судебных экспертов, эксперт по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Есина, а также юристы, экоаудиторы, заслуженный эколог России и другие.
Экспертизы выявила серьёзные недостатки в проекте и несоответствие действующей нормативно-правовой базе.
«Комиссия пришла к выводу, что проект строительства и эксплуатации завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)» в представленном к экспертизе виде не может быть разрешен к реализации, поскольку проведенная заказчиком оценка воздействия на окружающую среду обладает рядом серьезных недостатков и не соответствует действующей нормативно-правовой базе, проект разработан с нарушениями требований экологической безопасности и существующих нормативов», — уточнялось в заключении и добавлялось, что основанием для этих выводов стали «анализ адекватности проведенной заказчиком оценки воздействия на окружающую среду и анализ экологической допустимости осуществления представленного на экспертизу проекта».
В своём заключении эксперты отмечали, что в документации «отсутствует как описание объектов экологического воздействия (окружающей среды, здоровья населения и т.д.) и их современного состояния, так и ожидаемых изменений вследствие реализации проекта завода по термическому обезвреживанию ТКО, а также оценка значимости этих изменений для окружающей среды, здоровья и качества жизни населения», том оценки воздействия на окружающую среду «не содержит документального подтверждения экологической безопасности конечной продукции (шлака) завода», а также «не указаны социально-экономические последствия осуществления проекта».
"В результате сомнительными представляются как возможность непрерывной безаварийной работы завода, так и постоянство состава твердых коммунальных отходов, выбросов, сбросов и конечной продукции (шлака). Экологическая безопасность предлагаемой технологии не подтверждена документально (в приложениях отсутствуют сертификаты на оборудование) и результатами Государственной экологической экспертизы новой технологии», — уточнялось в документе.
Заключение экспертов передано в департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, где на сегодня проводится государственная экологическая экспертиза проекта «мусорного» завода.