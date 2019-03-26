Иркутск, 25 марта, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Досрочные выборы мэра Усть-Илимска (административный центр Усть-Илимского района Иркутской области), состоявшиеся накануне, 24 марта, можно назвать сенсационными: при явке 30% выдвинутая партией ЛДПР 27-летняя домохозяйка Анна Щекина со значительным отрывом обошла единоросса — председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина. По данным ГАС «Выборы», у домохозяйки 43,8% голосов избирателей, у единоросса — председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина — только 37,3%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Комментируя произошедшее, главный редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев сообщил:

«Это лишний раз свидетельствует о том, что бывший глава Республики Алтай Александр Бердников был прав, когда говорил, что от «Единой России» бегут как черт от ладана. То есть максимально зачистив поле от конкурентов, партия власти не смогла устоять против домохозяйки, которая в былые годы получила бы смешные проценты. А вот сейчас эти смешные проценты превратились в новую реальность, к которой единороссы еще, судя по всему, не привыкли. Так что, повторюсь, выдвижение от «Единой России» сейчас ничего не гарантирует, а в ряде случаев, которых становится всё больше, еще и провалом грозит».

Напомним, досрочные выборы в Усть-Илимске были объявлены в связи с отставкой предыдущего градоначальника Вакиля Тулубаева. Он объявил о своей отставке 16 января 2019 года, хотя городская дума дважды подряд (2016 и 2017 годы) оценивала деятельность мэра города неудовлетворительно. Но сам мэр с такой оценкой долгое время был не согласен и оспаривал решения в суде. Только после того, как Усть-Илимский городской суд отказал в удовлетворении административного искового заявления мэра и администрации города Усть-Илимска к городской думе о признании решения незаконным, мэр и подал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию.

Помимо Анны Щекиной и Сергея Зацепина в выборах мэра Усть-Илимска принимали участие домохозяйка Екатерина Сазонова («Города России») и продавец Ирина Кондратьева («Справедливая Россия»). Они набрали 2% и 6,1% голосов соответственно. Из 16,5 тысячи выданных бюллетеней 1,7 тысячи признаны недействительными. Явка на выборах не превысила 30%.