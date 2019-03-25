Москва, 25 марта, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования. Его переизбрание чревато распадом Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям», опубликованном 25 марта.

Qypchak Украинский флаг

Сегодняшней Украиной управляет Вашингтон. Для США Порошенко — фигура подконтрольная и предсказуемая, его переизбрание отвечает их стратегическим интересам, тогда как избиратели в большинстве своем не поддерживают действующего лидера, отметил он.

«Его победа в результате грубейшей фальсификации итогов выборов углубит политические и социально-экономические противоречия в обществе вплоть до распада Украины», — сказал Патрушев о Порошенко.

Он добавил, что для подтасовки итогов голосования созданы беспрецедентные возможности. Предполагается, что будут использованы голоса избирателей, проживающих в республиках Донбасса и на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР предупредили о провокациях, которые возможны для срыва президентских выборов на Украине. Голосование назначено на 31 марта.

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