Украина заявила о своей значимости, США — о своей ошибке: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- НАТО на территории Польши построит склад для военной техники США;
- На Украине вновь митингуют националисты;
- Порошенко заявил, что Британия советуется с Украиной о соглашении с ЕС;
- До отставки Мэй считают дни;
- В России доклад Мюллера сравнили с дохлым мышонком.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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