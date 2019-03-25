Казань, 25 марта, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Директору единственного российского производителя полного спектра мерников — Казанского опытного завода «Эталон», проданного в частные руки, отказали в обеспечительных мерах. Борис Колик требовал временно заблокировать передачу акций АО от Российской Федерации к индивидуальному предпринимателю Регине Полевовой, пока не будет рассмотрен иск об оспаривании сделки купли-продажи. Арбитражный суд Татарии не нашёл оснований для удовлетворения требований, а слушания по основному иску назначены на 17 апреля 2019 года. Свои претензии истец обосновал тем, что, по его мнению, «занижена стоимость проданного пакета акций, чем причинен ущерб государству в целом», а «деятельность предприятия в результате самоуправных действий лиц, которые не имеют отношение к предприятию, фактически прекращена», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Ефимов, Николай Долгоруков. «Где суд капиталистам продан, там попраны права народа!». 1957

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Напомним, предприятие, созданное в Татарии в 1929 году, единственное в России производит полный ассортимент специальных измерительных приборов — мерников, численность работников компании — около 30 человек. До конца февраля 2019 года его единственным владельцем было государство, функции учредителя были на Росимуществе.

22 февраля 2019 года был проведён аукцион по продаже 100% акций завода, покупателем, обойдя конкурента — ООО «Татавтобаза», стала бизнесмен из Казани Регина Полевова. Второй участник торгов через своего владельца Максима Насырова имеет связи с директором завода — Борисом Коликом. Совместно они выступают соучредителями ООО «РСК-Статика». Государственный пакет, составляющий 46 366 обыкновенных бездокументарных акций, был реализован за 53,9 млн рублей, подорожав с 37 млн рублей.

Продажа акций предприятия не устроила его гендиректора Бориса Колика, который через суд требует признать недействительными результаты аукциона в электронной форме по продаже 100% акций ОАО «Казанский опытный завод «Эталон», проведенного АО «Российский аукционный дом». Последнее совместно с покупателем выступают ответчиками в деле. Обоснованность основных претензий рассмотрят 17 апреля 2019 года. В установлении обеспечительных мер в виде временного запрета передавать акции АО от Российской Федерации Регине Полевовой суд отказал.

«Обращаясь в суд с исковым заявлением о признании недействительными результатов аукциона в электронной форме по продаже 100% акций ОАО «Казанский опытный завод «Эталон», проведенного АО «Российский аукционный дом» 22.02.2019 г. , истцы ссылаются в обоснование иска на то, что завод является производителем эталонных мерников 1-го и 2-го разрядов, а также технических мерников 1-го класса, которые широко используются на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, автозаправочных станциях, спиртовых заводах, заводах пищевой и фармацевтической промышленности. С приходом на завод доверенных лиц ИП Полевовой Р.В., которая выиграла торги по продаже 100% завода, все арендаторы завода прекратили арендные отношения и вывезли собственное оборудование. По мнению истцов, деятельность предприятия в результате самоуправных действий лиц, которые не имеют отношения к предприятию, фактически прекращена. Кроме того, по мнению истцов, занижена стоимость проданного пакета акций, чем причинен ущерб государству в целом», — отмечалось в материалах дела и уточнялось, что истец «доказательств наличия конкретных обстоятельств, способных затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по делу, а также которые могут привести к наступлению таких обстоятельств, которые нельзя будет устранить в последующем, либо повлечь причинение значительного ущерба истцу или существенного усугубления его финансово — экономического положения, в том числе доказательства совершения ответчиком действий по распоряжению имуществом, не представил».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у завода были финансовые проблемы — с 2014 по 2017 год его четырежды пытались обанкротить, а в декабре 2017 года он сам обратился с соответствующим иском, но в конце января 2018 года иск был возвращён заявителю.

На сегодня в отношении предприятия по иску налоговой службы введено наблюдение. Управляющим по решению суда назначен Виктор Михайлов, а долг перед налоговой в размере более 3,4 млн рублей включён в реестр кредиторов. Решение о первом этапе банкротной процедуры оспаривается представителем нового владельца АО. Апелляционную жалобу рассмотрят 30 апреля 2019 года.