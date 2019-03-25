Москва, 25 марта, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Рано или поздно на Украине останутся две силы — те, кто целиком и полностью присягнут бандеровцам, и те, кто бескомпромиссно объявят о своей антибандеровской направленности, все остальные — растворятся, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

"Страна, в которой существует не деспотия, а политика — это страна, в которой власть не определяется деньгами. Деньги — очень важный элемент, но когда появляется политика, она говорит: «Дорогие мои мешки, давайте мы будем с вами разговаривать, но разговаривать с позиции примата политики»», — отметил политолог.

По его словам, трагедия Украины в том, что никакого примата политики там не существует, есть лишь примат денег над политикой, а это фактически означает провалившееся государство. Всё происходящее в эту предвыборную и выборную пору на Украине — это есть констатация этого самого провала.

Политолог также отметил, что никогда не поддерживал без разбору все действия российской власти, считая одни ошибочными, другие нет, как это было в момент, когда Россия в бытность президентом Дмитрия Медведева сдала американцам Ливию. Тогда Кургинян назвал эти действия катастрофически ошибочными.

«Но я вижу сейчас одну возможность определяться, и она заключается совсем не в том, на кого там мы делаем ставку, а в том, что есть сила, которой хватает смелости приехать сюда и начать этот разговор. Та сила, которой хватает смелости (они самоубийцы, они то или другое), у них то и будет будущее», — продолжил эксперт.

Как отмечал ранее Кургинян, эту готовность российская власть увидела в визите кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которые и были приняты премьер-министром России Дмитрием Медведевым в подмосковной резиденции Горки-9.

«Двурушничество будет абсолютно провалено. Наступит момент, когда на Украине возникнет две силы: одна бандеровская и другая — антибандеровская. И эти две силы в итоге выяснят между собой отношения, а все, кто виляют… будут сметены этой определенностью, за которой и наступит правда, в этом главное», — закончил мысль эксперт.