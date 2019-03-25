Москва, 25 марта, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Российское руководство считает актом агрессии заявление НАТО, якобы оправдывающее бомбардировки Югославии в 1999 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Белградская улица после бомбардировки. 1999

Речь безусловно идет об акте агрессии, ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее штаб-квартира Североатлантического альянса распространила заявление, в котором бомбардировки Югославии названы «необходимыми и легитимными». Отмечалось, что сила была применена ради предотвращения «гуманитарной катастрофы» в связи с тем, что мирное дипломатическое решение кризиса найти не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Франц Клинцевич заявил, что современная Россия никогда бы не допустила бомбардировок Югославии.

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