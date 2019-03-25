Южно-Сахалинск, 25 марта, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Жители курильского острова Кунашир шокированы: строители при явном попустительстве местных властей ради ремонта автодороги пустили под топор один из символов острова — уникальный тис, которому не менее 450 лет, а по утверждению некоторых жителей, около 1000. Понять такое варварство люди не могут. К тому же «Дерево счастья» стало уже седьмой достопримечательностью Кунашира, павшей жертвой «развития», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оксана Ризнич От кунаширского «Дерева счастья» остался лишь уродливый пень

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Сказать, что кунаширцы в шоке — не сказать ничего. Поколения жителей острова считали тис своим оберегом. Его так и называли — «Дерево счастья». К тису обязательно отправлялись молодожены, чтобы привязать к ветке могучего дерева красную ленточку и загадать счастливую судьбу и здоровых детей. К «Дереву счастья» обязательно приходили туристы и тоже оставляли ленточки, загадав счастливые желания. Местные жители верили, что пока стоит могучий тис, ничего плохого с островом не случится. Тис пережил войны, японскую оккупацию, бури и штормы. Но не смог пережить «развитие» под руководством местных властей.

Кунаширцы возмущены и пишут жалобы — в прокуратуру, в Росприроднадзор. Люди с ужасом наблюдают, как уничтожаются все достопримечательности Кунашира. Тис стал седьмой жертвой. Курильский журналист и писатель Оксана Ризнич подсчитала «небоевые потери».

«За последние три года уничтожены: «Чертовы ворота» — природная достопримечательность, скальный комплекс между двумя «Чертовыми пальцами». Они срыты почти до основания и продолжают разрушаться карьером, где добывают строительный щебень. Это влечёт за собой изменение микроклимата и береговой линии. Зато власти очень бодро рапортуют о «возрождении» села Отрада, рядом с которым всё это и происходит. Разрушение скального комплекса приведёт к утрате первого и второго Чертовых пальцев, Кунашир утратит свою уникальность. Карьер уничтожает ещё одну местную достопримечательность — «Бухту любви». Галечный берег скального комплекса у «Собачьей головы» уничтожается, галька выбрана для благоустройства центральной площади Южно-Курильска. Это влечёт за собой вымывание песка, углубление бухты, разрушение скал и археологических памятников. Песчаный берег в районе дачного посёлка на Кунашире разрушен и продолжает разрушаться карьером. Это одно из наиболее туристически активных мест, от него скоро ничего не останется. Южно-Курильская стела с корабликом — власти снесли её, чтобы построить помпезное сооружение, которое не нравится людям. Мы проводили открытый опрос на нашем сайте, результаты которого говорят о том, что большинство кунаширцев хотят восстановления старой стелы.

Южно-Курильский мыс, уникальное место, некогда единственное доступное место на острове для прогулок в естественной природной среде — весь застроен очистными сооружениями, перерыт, на берег сливаются канализационные стоки, отходы системы гидротермального отопления, отходы цементно-бетонной смеси. В воздухе вместо свежего морского воздуха — запах канализации. Раньше люди любили здесь фотографироваться, гулять с собаками, детьми, сейчас сюда никто уже не приходит», — перечислила Оксана Ризнич.

Жители острова горюют о разрушенном по распоряжению областных властей бассейне на горячих источниках в посёлке Горячий пляж.

«Он был разрушен, как объяснил один из бывших чиновников местной администрации, по распоряжению Сахалинского минздрава. На уничтожение у минздрава ресурсы нашлись, а на восстановление — нет», — рассказала Ризнич.

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Не только жители Кунашира — все сахалинцы в шоке от того, что чиновники, большинство из которых зачастую временщики — варяги, вытворяют с уникальной природой единственного островного региона России.

«Отвратительное отношение к природе! У меня на родине, в ЯНАО, однажды власти изменили проект строительства дороги, чтобы не трогать старый дуб, хотя это увеличило расходы. Зато теперь дуб гордо стоит рядом с дорогой как символ уважения к природе».

«Вот он — современный человек, венец творения. Единственные два желания — жрать и плодиться. Тис стоял столетия, но вот помешал же какому-то «венцу».

"Даже не знаешь, как реагировать на такое? Ополоумели. На Сахалине умудрились, в погоне за призрачным туристом, испоганить самое главное достояние — природу. Южно-Сахалинск превращен в помойку, один из самых грязных городов страны. На месте березовой рощи растут элитные высотки. А я всё понять не могу — откуда эта «элита» понаехала? Хочется закрыть глаза и не видеть — но невозможно».

«Посмотришь на этот беспредел и невольно подумаешь, что аргументов для японцев, требующих отдать им Курилы, всё меньше. Глядя на такое варварство по отношению к островам, к природе, какие аргументы?».

«Мои мама и папа в 50-х годах прошлого века приехали на Кунашир работать по комсомольской путёвке, этот тис на всех почти семейных фотографиях, и на тех, где мама и папа вдвоем, и на тех, где рядом уже я маленькая, потом старше, старше. Не могу об этом думать — слёзы душат. Что за варвары?!» — таких комментариев в социальных сетях сегодня сахалинцы и курильчане оставляют сотни.

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Уничтожение «Дерева счастья» на Кунашире, других уникальных мест не оставило равнодушными не только жителей островов. Как рассказала Оксана Ризнич, с ней связалась руководитель Национального комитета экологической безопасности и Комиссии противодействия коррупции в сфере природопользования Любовь Лоскутова. Вопиющие факты безобразного отношения к природе островов она намерена включить в доклад «Влияние агрессивного бизнеса на ООПТ, места культурного и археологического наследия».

Возможно, при содействии общественности всей страны получится остановить уничтожение уникальной природы российских островов. Только вот «Дерева счастья» у кунаширцев уже не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина и Курил не в первый раз протестуют против безумного уничтожения природы в угоду спущенному «сверху» развитию, на котором хорошо зарабатывают совсем не местные люди и компании, те, кто не планирует жить на островах. Много скандалов связано со строительством горнолыжного комплекса «Горный воздух» на Сахалине. Учёные утверждают, что гигантская стройка уничтожает уникальные природу Сахалина, краснокнижные растения и деревья. Люди выходили на митинги, даже обратились к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. Но полпред встал на сторону застройщиков, заявив, что вместо срубленных деревьев и растений нужно посадить два или пересадить их в другое место. Но слишком много придётся пересаживать — стройки сегодня на Сахалине везде, а первозданных природных уголков остаётся всё меньше.