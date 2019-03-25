Дамаск, 25 марта, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Более 360 беженцев покинули лагерь «Рукбан» и вышли на подконтрольную сирийским властям территорию. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

U.S. Department of State Лагерь беженцев

Беженцы вышли из лагеря 23 марта. На территорию, подконтрольную правительству Сирии, они вошли через пункт пропуска «Джелеб». Людям оказали необходимую помощь, их обеспечили пищей и жильем.

Купчишин добавил, что для выхода из запретной зоны Эт-Танф, которая окружает американскую военную базу, созданы коридор и пункт пропуска «Джелеб». Власти Сирии гарантируют беженцам безопасность, их документы восстановят по упрощенной процедуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Купчишин предупредил об эпидемиях и голоде, угрожающих жителям лагеря «Рукбан». Американский военный контингент не только не защищает беженцев от боевиков, но и не дает людям покинуть лагерь, рассказал он.

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