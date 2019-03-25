Лагерь «Рукбан» покинули более 360 беженцев
Дамаск, 25 марта, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Более 360 беженцев покинули лагерь «Рукбан» и вышли на подконтрольную сирийским властям территорию. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.
Беженцы вышли из лагеря 23 марта. На территорию, подконтрольную правительству Сирии, они вошли через пункт пропуска «Джелеб». Людям оказали необходимую помощь, их обеспечили пищей и жильем.
Купчишин добавил, что для выхода из запретной зоны Эт-Танф, которая окружает американскую военную базу, созданы коридор и пункт пропуска «Джелеб». Власти Сирии гарантируют беженцам безопасность, их документы восстановят по упрощенной процедуре.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Купчишин предупредил об эпидемиях и голоде, угрожающих жителям лагеря «Рукбан». Американский военный контингент не только не защищает беженцев от боевиков, но и не дает людям покинуть лагерь, рассказал он.
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