Альметьевск, Татарстан, 25 марта, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии прекратил производство по банкротному делу к АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта», ведущему свою историю с 1956 года. ООО «Бугульминское АТП» отозвало свои претензии до вынесения решения суда, так как долг, лёгший в основу банкротного дела, был погашен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

По данным ЕГРЮЛ, АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в своей действующей правовой форме учреждено 6 июня 2002 года, но берёт свою историю с марта 1956 года, когда распоряжением Совета Министров РСФСР в составе Татарского автотреста было создано Альметьевское пассажирское автохозяйство. Предприятие было акционировано в 1996 году. На нём на сегодня работает около 800 сотрудников, уставный капитал — 3 397 420 рублей, гендиректор — Константин Кириченко, который также является единственным владельцем альметьевского турагентства.

Учредителем АО выступало ОАО Корпорация «Татавтотранс». На 31 декабря 2018 года основными акционерами автоперевозчика являлись Павел и Константин Кириченко, которым принадлежало 30,48% и 26,27% уставного капитала. Ещё 25% было у альметьевского АО «СМП».

АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» имеет на балансе 420 единиц транспорта, которые, по данным за 2017 год, осуществляли перевозку на четырёх городских, 24 пригородных, 20 междугородных и 24 школьных маршрутах.

Банкротства компании в феврале 2019 года за долг в размере 881 219,78 рубля потребовало ООО «Бугульминское АТП». Это была вторая попытка обратиться с иском о банкротстве альметьевского перевозчика со стороны компании из Бугульмы. Иск, поданный в декабре 2018 года, был возвращен заявителю в январе 2019 года.

Второй иск Арбитражный суд Татарии рассмотрел и вынес решение прекратить производство по делу.

«В судебном заседании 20.03.2019 г. от заявителя в суд поступило письменное заявление об отказе от заявления к АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта», о признании его несостоятельным (банкротом), в связи с оплатой задолженности в полном объеме. Должник направил в суд письменный отзыв на заявление, с указанием на оплату долга в полном объёме», — отмечалось в определении суда.

27 марта 2019 года суд рассмотрит гражданский иск от той же бугульминской компании. Истец пытается взыскать с АО 956 940,6 рубля задолженности.