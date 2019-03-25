Гавана, 25 марта, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуолльская Камилла прибыли на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна. Снимки прибытия членов британской королевской семьи опубликовала вице-министр иностранных дел Кубы Ана Гонсалес на своей странице в Twitter.

TheJetixer Куба

Гонсалес отметила, что принц Уэльский с супругой первыми из членов королевской семьи совершили официальный визит в Республику Куба. Они прибыли в международный аэропорт близ Гаваны.

Принц Чарльз и Камилла побывали на мемориале, построенном в память о национальном кубинском герое Хосе Марти, и возложили венок. Королевская чета будет находиться на Кубе три дня. В их графике — встреча с президентом Кубы, посещение центра искусств и общение с молодыми предпринимателями, а также прием у британского посла.

https://twitter.com/AnaTeresitaGF/status/1109929731976323072

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