Благовещенск, 25 марта, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Совет глав дальневосточных регионов при полномочном представителе президента в ДФО, прошедший во Владивостоке, стал площадкой для обсуждения перспектив реализации национальных проектов в субъектах ДФО. На совет были приглашены представители многих федеральных министерств. Обсуждение высветило массу проблемных вопросов в области развития медицины, транспорта, строительства дорог и жилья, принятия оперативных мер по тушению весенних пожаров. Кроме того, много внимания было уделено статусу дальневосточников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Amurobl.ru Заседание Совета при полпреде президента РФ в ДФО

Читайте также: Трутнев: Из Якутии поступило больше всего предложений в Нацпрограмму

«При обсуждении нацпрограммы по развитию ДВ много говорили о статусе дальневосточника. Тема очень интересная. Договорились, что проработка этого вопроса будет продолжена. Необходимо определить, из каких компонентов будет состоять этот статус. Мы рассчитываем, что на ВЭФ, осенью этого года у нас появится единая позиция по этому вопросу», — написал на своей странице в Инстаграм губернатор Приамурья Василий Орлов.

Читайте также: Медведев создал Дальневосточный макрорегион

«Такие совещания — хорошая площадка для того, чтобы поднять наши региональные темы на высокий уровень, обозначить проблемы и продвинуться в их решении», — также сообщил губернатор Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Амурской области будет еженедельно отчитываться перед избирателями о проделанной работе, для этого Василий Орлов решил использовать Инстаграм.

Читайте также: Губернатор Приамурья будет отчитываться перед населением в Инстаграм