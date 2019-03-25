В Таиланде прошли выборы в парламент
Бангкок, 25 марта, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Парламентские выборы состоялись в Таиланде впервые с 2011 года. Лидирует партия «Народная государственная сила», сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на предварительные итоги голосования.
Отмечается, что «Народная государственная сила» набрала 7,5 млн голосов, партия «Для тайцев» — 7 млн, Партия будущего — 5,2 млн. Демократическая партия заручилась поддержкой 3,19 млн избирателей, а «Бхумчайтхай» — 3,17 млн.
Явка на выборах 24 марта, по предварительным данным, составила около 60%. Избирательная комиссия страны объявит итоги выборов днем 25 марта.
Национальная ассамблея — двухпалатный парламент Таиланда, действует с 1932 года. Из 650 членов 576 выбираются путем голосования. Это 500 депутатов и 76 сенаторов. Еще 74 сенаторов выбирают через партии.
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