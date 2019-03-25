Донецк, 25 марта, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Украинский президент Петр Порошенко готов сорвать предстоящие президентские выборы путем провокаций в Донбассе. У него есть «подлый план», заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в выступлении, опубликованном на YouTube.

МЧС ДНР Минное поле в ДНР

По словам Безсонова, Порошенко чувствует близость неминуемого фиаско и намерен ввести военное положение в ряде регионов Украины. Для этого задуманы провокации в отношении сотрудников ОБСЕ и мирных граждан.

Так, разведка ДНР установила факт минирования контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое». Провокация запланирована на момент начала пропуска мирных жителей на территорию Луганской Народной Республики.

По замыслу Киева, КПВВ закроют и насильно отправят людей на минные поля. Пострадавшие при разрыве мин будут выставлены жертвами агрессии со стороны республик Донбасса, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. На высший пост в государстве претендуют 39 кандидатов. Согласно опросам, рейтинг действующего президента Порошенко ниже, чем у лидеров предвыборной гонки Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

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