Балтасинский район, Татарстан, 25 марта, 2019, 04:03 — ИА Регнум. После развернувшегося в соцсетях скандала, связанного с запретом для учителей, врачей и других работников бюджетных учреждений Балтасинского района Татарии заряжать телефоны и смартфоны на работе, администрация отменила его. Письменное указание руководителя исполнительного комитета жители региона уже окрестили позором, а главу ведомства предложили лишить служебного транспорта в целях экономии, о которой он ратовал. Распоряжение было подписано «во исполнение поручения главы Балтасинского муниципального района», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телефон с зарядным устройством

Напомним, в соцсетях был обнародован документ за подписью главы исполкома Айдара Хайрутдинова, в котором он поручал руководителям бюджетных муниципальных учреждений Балтасинского района «во исполнение поручения главы Балтасинского муниципального района Р. Р. Нутфуллина» для мониторинга расхода потребляемой электроэнергии завести журнал ежемесячного учёта в каждом учреждении. А также было поручено взять на особый контроль вопрос экономии, для чего предписывалось «установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в зданиях учреждений».

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Подобная попытка сэкономить на сотрудниках, в том числе педагогах и медиках, вызвала скандал и недовольство общественности:

«Запретите ещё мыть руки и вообще пользоваться туалетными комнатами. Вот экономия будет!», «Еще запретите включать компьютеры и заряжать ноутбуки», «Комедия Грибоедова «Горе от ума», «Экономия на дорогих авто и кабинетной мебели для начальников была бы существеннее, чем экономия на зарядке сотовых телефонов», «Скоро скажут туалетную бумагу с собой брать», «Это прорыв! Скоро свечки появятся вместо лампочек Ильича», «Позор просто, на федеральный уровень уже вышло это постановление», «Лишить служебного транспорта, вот экономия!»

После того, как история попала в федеральную медиаповестку, власти района отменили второй абзац письменного указания руководителя, касающийся запрета использования муниципальных розеток для зарядки.

Для справки: в Балтасинском районе работают свыше 200 бюджетных учреждений образования, культуры и здравоохранения.