Вашингтон, 25 марта, 2019, 03:39 — ИА Регнум. Посольство Румынии в Израиле будет переведено из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявила румынский премьер-министр Виорика Дэнчилэ, передает Радио Румынии.

Иерусалим

О предстоящем переносе дипмиссии Дэнчилэ сообщила в США на конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC). Она уточнила, что решение принято по итогам анализа «всеми конституционными участниками процесса принятия решений» в Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Дэнчилэ приняла «меморандум о начале процедур в отношении переноса посольства в Иерусалим». Администрация президента Румынии воспротивилась этой идее. МИД Румынии начал анализ и оценку наиболее адекватного образа действий в этой ситуации.

В конце 2017 года о решении признать Иерусалим столицей Израиля и разместить там посольство заявили власти США. Решение Вашингтона подверглось осуждению на Генеральной Ассамблее ООН.