Нижний Новгород, 25 марта, 2019, 03:31 — ИА Регнум. Контрольно-счётной палатой Нижегородской области за 2018 год было выявлено 541 нарушение при использовании бюджетных средств на общую сумму свыше 850 млн рублей. Треть нарушений составили недочёты порядка и условий выделения, расходования межбюджетных трансфертов и субсидий. Отчёт о работе областных аудиторов обнародован в официальной законотворческой базе региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Признаки нецелевого использования были обнаружены при тратах свыше 3,174 млн рублей при выявленных 28 нарушениях, из которых 61% на сумму 1,95 млн рублей приходился на использование субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования на цели, что не предусмотрены нормативными правовыми актами. Например, на обслуживание автоматической пожарной сигнализации, противопожарные мероприятия, пультовую охрану, медосмотры водителей. Также нецелевым использованием средств бюджета аудиторы посчитали выплату зарплаты сотрудникам, работавшим по деятельности, приносящей доход, то есть не в рамках государственного или муниципального задания. Сумма составила 848,5 тыс. рублей.

Помимо этого, Контрольно-счётная палата в 2018 году признала неэффективными расходы областного и местного бюджетов на сумму свыше 224,356 млн рублей, допущенные посредством 31 нарушения. В их числе — неприменение расчётов, что позволяли сэкономить бюджетные средства при дорожных работах, обслуживание кредитов для оплаты лекарств при наличии дебиторского долга лечебно-профилактических учреждений, расходы на проект и аренду участка при отсутствии фактической стройки, покупка оборудования, которое не использовалось длительное время после сделки. Также приобретались квартиры для детей-сирот, не соответствующие техническим требованиям.

В работе госпредприятий были также выявлены нарушения — неэффективное использование средств в объёме свыше 884 млн рублей.

По итогам работы за 2018 год в адрес организаций было вынесено 100 представлений и четыре предписания об устранении выявленных нарушений, обнаружено 61 административное правонарушение, из них в 58 случаях виновные были оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 853,1 тыс. рублей.